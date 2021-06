In den vergangenen heißen Tagen war das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rheinauen wieder an den Badeseen im Einsatz und hat vor allem Parkverstöße geahndet. Wie Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) auf Anfrage informiert, wurden am vorletzten Wochenende 370 Verwarnungen ausgestellt. Am vergangenen Wochenende sei die Situation an den Badeseen dagegen ruhiger gewesen. Fassott vermutet als Grund das unbeständigere Wetter und das Fußball-Europameisterschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft. Ihm zufolge wurden insgesamt 240 Verwarnungen erteilt.

Die Mitarbeiter seien auch sonntags mit zwei Zweierteams im Einsatz gewesen, sagt der Bürgermeister. Er hat den Eindruck, dass die Maßnahmen, die Falschparken verhindern sollen, greifen. Problematischer sei nun eher das Verhalten der Badegäste an den Stränden. Fassott nennt Probleme mit Hunden, Müll, Sachbeschädigungen und Drogenkonsum. Hier stehe das Ordnungsamt im Austausch mit der Polizei, sagt der Bürgermeister.