In der Verbandsgemeinde Rheinauen sind sie schon geöffnet und nun hat auch die Kreisverwaltung offiziell verkündet, dass die Badeseen im Rhein-Pfalz-Kreis wieder genutzt werden dürfen. Da in der achten Corona-Bekämpfungsverordnung keine Regelung für Badeseen getroffen wurde, sieht die Kreisverwaltung keine Gründe mehr, eine Öffnung weiter zu verweigern, teilt sie am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Zu beachten ist, dass an und in den Badegewässern das Abstandsgebot, die Hygieneregeln und die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden müssen. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Gefahr einer Infektion bei einer Vielzahl an Gästen hoch ist. Sie betont: „Die bisher erreichten positiven Ergebnisse bei der Eindämmung der Infektion dürfen nicht aufs Spiel gesetzt werden.“