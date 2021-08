Schwimmen ist jetzt anders, aber es geht. Das freut den Kreisbeigeordneten Manfred Gräf (CDU), der für die vier Kreisbäder zuständig ist. Vor etwa sieben Monaten, am 16. März, mussten die Einrichtungen coronabedingt schließen. Inzwischen gibt es wieder Badespaß – im Schichtbetrieb.

Mit dem Lockdown tauchten Fragen auf: Wie lange werden die Bäder wohl geschlossen bleiben und unter welchen Bedingungen können sie überhaupt wieder öffnen? Für die vier Kreisbäder in Mutterstadt, Schifferstadt, Maxdorf und Römerberg gibt der Rhein-Pfalz-Kreis nach Angaben des Bäderreferats rund 4,6 Millionen Euro im Jahr aus. Das lässt sich nicht komplett mit den Eintrittsgeldern gegenfinanzieren. Trotzdem: Die Einnahmen werden gebraucht.

„In den ersten acht Monaten dieses Jahres hatten wir leider rund 40 Prozent weniger Badegäste als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die daraus resultierenden geringeren Erlöse und höheren Kosten können erst nach Abschluss des Jahres beziffert werden“, sagt der Kreisbeigeordnete Manfred Gräf, der trotzdem schon eine Bilanz ziehen möchte, die sich weniger mit Verlusten, sondern mehr mit Gewinnen beschäftigen soll – wenn auch nicht im buchhalterischen Sinn. Denn ein Gewinn sei es durchaus, dass die Bäder ihren Betrieb wieder aufnehmen und die Außenbecken sogar schon im Sommer zum Baden genutzt werden konnten. „Ich bin der Meinung, dass unser Konzept von den Badegästen bislang gut angenommen wird, denn wir erhalten größtenteils positive Rückmeldungen“, sagt Gräf. Gerade an den heißen Tagen sei es das Ziel gewesen, möglichst vielen Abkühlungssuchenden ein gutes Angebot zu unterbreiten, das gleichzeitig allen Sicherheitsauflagen entsprach. Gräf möchte sich nun bei den Badegästen für ihr rücksichtsvolles Verhalten und bei den Mitarbeitern der Bäder für ihren Einsatz bedanken, ohne den dieser reibungslose Ablauf der Sommersaison nicht möglich gewesen wäre, wie er sagt.

100.000 Euro durch Eigenleistungen gespart

Inzwischen sind die Temperaturen so weit gesunken, dass den Menschen mehr nach Wärme als nach Abkühlung ist, und die gute Nachricht in diesem Zusammenhang lautet: Hallenbäder und auch Saunen haben offen. Um den Corona-Regeln zu entsprechen, hat das Bäder-Team die Abläufe genau geregelt und Hygiene- und Desinfektionspläne erstellt. Alle Fragen, die Badegäste sich stellen können, werden auf der Internetseite der Kreisverwaltung beantwortet. Wie bekomme ich ein Ticket? Wie lange kann ich ins Bad? Wo muss ich Mundschutz tragen? Wie funktioniert Saunieren in Corona-Zeiten? Gibt es auf Aufgüsse? Und wird gewedelt? Ebenfalls auf der Internetseite können sich Badegäste registrieren und Online-Tickets erwerben. Der Betrieb läuft, wenn auch im Schichtbetrieb.

Doch auch während des Lockdowns waren die Mitarbeiter nicht untätig. „Das möchte ich nicht unerwähnt lassen“, sagt Gräf. Denn durch Einsatz und Eigenleistung habe der Landkreis allein im Aquabella Mutterstadt rund 100.000 Euro eingespart. Zahlreiche Renovierungsarbeiten seien vorgenommen worden. „Es wurden Wände gestrichen, Fließen verfugt und Reparaturen erledigt“, berichtet Gräf. Und trotzdem blieb noch Zeit, Überstunden abzubauen. Davon hatten sich bei einigen Mitarbeitern wegen akuten Personalmangels in den Bädern einige angesammelt.

Inzwischen kümmern sich die Badmitarbeiter wieder vermehrt um ihre Kernaufgaben – sie wachen über die Badegäste und sorgen für einen geregelten Badebetrieb. Klar, dabei ist mehr Desinfektionsmittel im Spiel als früher, dafür keine heiße Luft mehr. Gewedelt wird nämlich nicht in den Saunen – aber das nur am Rande. Für alle, die diese Antwort nicht im Internet suchen wollen.

