Ein Verkehrsunfall hat sich laut Polizei am Montag gegen 15.50 Uhr auf der B9 ereignet. Ein Laster, gefahren von einem 46-jährigen Mann, stieß mit einem Auto zusammen, das von einer 32-jährigen Frau gesteuert wurde. Der Unfall geschah, als die Frau an der Auffahrt Dudenhofen/ Römerberg auf die B9 auffahren wollte. Während des Spurwechsels erfasste der Laster das Auto, das daraufhin gegen die linke Schutzplanke prallte. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die rechte Fahrspur der B9 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 22.000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 06232 1370.