Auf der B9 ist am Montagabend ein BMW in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war der Fahrer in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als es 300 Meter nach der Auffahrt Otterstadt/Rinkenbergerhof anfing, aus seinem Motorraum zu brennen. Der Fahrer stieg unverletzt aus. Sein Fahrzeug brannte vollständig aus. Als Brandursache gibt die Polizei einen technischen Defekt an. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 8000 Euro. Die Fahrbahn musste kurzzeitig für rund 15 Minuten gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Otterstadt, Waldsee und Altrip waren laut Wehrleiter Michael Jaspers mit vier Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz und mussten vor allem darauf achten, dass sich das Feuer nicht weiter auf der bewachsenen Böschung ausbreitet.