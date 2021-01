Bei einem Verkehrsunfall am Neujahrstag um 17.50 Uhr auf der B9 bei Römerberg sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 65-jähriger Mann aus Pirmasens in Richtung Karlsruhe unterwegs. Mit ihm im Auto saßen zwei Familienangehörige, eine 65 und eine 26 Jahre alte Frau. Nach Angaben der Beamten stieß ein 28-jähriger Autofahrer aus Jockgrim aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug gegen das Heck der dreiköpfigen Familie. Der 65-Jährige verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige und sein Kind überstanden den Aufprall unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 18.000 Euro. Die rechte Fahrspur der B9 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.