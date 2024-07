Auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen ist am Sonntagnachmittag in Höhe Römerberg-Heiligenstein ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizeiinspektion Speyer auf Anfrage mitteilte, ist der Fahrer mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache im Grünstreifen gelandet. Andere Fahrzeuge waren nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht in den Unfall, der sich gegen 14 Uhr ereignet hat, verwickelt. Verletzte gab es keine. Die Fahrbahn habe auch nicht gesperrt werden müssen.