Die B39 zwischen Hanhofen und Dudenhofen musste am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr nach einem Unfall mit einem Lastwagen zweieinhalb Stunden vollgesperrt werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein Lastwagen mit Anhänger in Fahrtrichtung Speyer unterwegs, als vor ihm ein Auto abbremste, um in einen Feldweg zu fahren. Der Lastwagen musste die Geschwindigkeit drosseln, wobei der Anhänger des Gespanns auf das Zugfahrzeug rutschte. Laut Polizei wurden die Deichsel, die Achse und die Aufstiegshilfe des Lkw beschädigt. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden, wofür die Vollsperrung notwendig war.