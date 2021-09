Die Grünen im Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen wünschen sich, dass die Ratsfraktionen über den neuen Büroleiter der Verwaltung mitentscheiden dürfen. In einem entsprechenden Antrag der Partei heißt es, dass die Verwaltung eine Vorauswahl unter den Bewerbern treffen soll und die Fraktionen jeweils ein Ratsmitglied bestimmen, dass an allen abschließenden Bewerbungsgesprächen teilnimmt und in den Entscheidungsprozess eingebunden ist. Grünen-Fraktionsvorsitzender Jürgen Schall begründete den Antrag damit, dass der künftige Stelleninhaber, der Leitender staatlicher Beamter der Verwaltung ist, eine besondere Position innehabe. Der derzeit noch amtierende Büroleiter Stefan Schall geht zum 1. August 2022 in den Ruhestand, die Stelle soll zum 1. Mai besetzt werden. Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) erteilte dem Grünen-Wunsch eine Absage und berief sich auf die Gemeindeordnung. Der Bürgermeister treffe die Personalentscheidung, und der Verbandsgemeinderat könne zustimmen oder die Person ablehnen, nachdem sie sich im Rat vorgestellt habe, sagte Scharfenberger. „Ich finde das bedauerlich, aber ich habe gelernt, die Spielregeln zu akzeptieren“, sagte Jürgen Schall.