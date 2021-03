Spaziergänger am Rhein bei Otterstadt hat am Wochenende ein Schild an einer Bank aufgeschreckt, die gerade in Corona-Zeiten häufig genutzt wird. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt setzt darauf eine Frist von vier Wochen. Wenn sich niemand meldet, wird die Bank abgeholt und entsorgt. Von einem Vertreter der Behörde heißt es dazu auf Anfrage etwas unwirsch, dass dies ein verwaltungsinterner Vorgang sei und alles geregelt werde. Hintergrund ist, dass niemand beim Amt um Erlaubnis gefragt habe, als die Bank vor langer Zeit aufgestellt wurde. Die Bank müsse vom Schifffahrtsamt genehmigt werden, da sie auf dessen Gelände stehe und es dabei um haftungsrechtliche Fragen gehe, erklärt der Behördenvertreter. Denn wer die Bank aufstellt, hafte und wenn unklar sei, wer sie aufgestellt hat, hafte die Behörde. Im Rathaus in Otterstadt gab es am Montag wegen des Schilds auch Anrufe. Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) sagt, dass verwaltungsintern bereits alles in die Wege geleitet sei und die Bank „auf jeden Fall stehen bleiben soll“. „Auch, wenn es heißt, dass wir 20 Formulare ausfüllen müssen“, sagt Zimmer mit Blick auf den typisch deutschen Amtsschimmel, der offensichtlich auch vor einer Bank am Rhein nicht Halt macht.