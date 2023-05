Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine guten Noten haben die Schifferstadter ihrem Bahnhof und seinem Umfeld ausgestellt. Schäbig, unattraktiv, trostlos – so haben Bürger das Gelände in einer Umfrage beschrieben. Aber sie haben auch ihre Ideen eingebracht, wie sich das ändern könnte. Jetzt geht es an die Arbeit.

Der Vorplatz des Hauptbahnhofs, ein Eingangstor zur Stadt Schifferstadt, ist nicht gerade ein Vorzeigeobjekt. Die Aufenthaltsqualität ist gleich null. Mit der Bahnhofstraße sieht