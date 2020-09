Die protestantischen Kitas in der Junkergasse und der Korngärtenstraße sollen zusammen rund 10.000 Euro für neue Möbel im Vorlesebereich sowie für Spiel- und Klettermöglichkeiten von der Lambsheimer Bürgerstiftung bekommen. Das haben die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses empfohlen. Auf der Wunschliste der Kita Korngärten stehen spezielle Dreiräder. Für den Vorlesebereich bat die Kita um Stufenpodeste für ein „bequemes und entspanntes Sitzen“ sowie einen Rollwagen für das Erzähltheater. Kosten dafür: 4000 Euro. Die Kita Junkergasse möchte für rund 6000 Euro ein Krippen-Baumhäuschen für den Außenbereich anschaffen. Es umfasst einen Innenraum und eine Krabbelhöhle. Die Stifterfamilie hat beide Anträge laut Wilhelm bereits befürwortet. Der Hauptausschuss soll am 29. September in seiner Sitzung die Ausgaben beschließen. Für das Jahr 2020 stehen rund 38.000 Euro aus der Stiftung zur Verfügung, 15.000 Euro seien bisher abgerufen worden.