Corona ist nicht weg – doch nach und nach kehren die Menschen aus dem Homeoffice an den Arbeitsplatz zurück. Um ihnen einen größere Flexibilität zu gewähren, erweitert die Schifferstadter Verwaltung nun wieder die Erreichbarkeit ihres Bürgerservices. Doch Einschränkungen im Rathaus gibt es weiterhin.

Wichtig: Auch weiterhin ist das höchste Ziel der Schifferstadter Stadtverwaltung laut Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) der Infektionsschutz von Bürgern wie Mitarbeitern des Rathauses. Deshalb gilt nach wie vor Maskenpflicht. Persönliche Termine im Rathaus und im Bürgerservice sind weiterhin nur nach individueller Absprache möglich.

Aber: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr ist die Infotheke des Rathauses ab sofort besetzt. Während diesen Zeiten können Wertstoffsäcke abgeholt und Termine telefonisch und per E-Mail vereinbart werden. Der Bürgerservice ist werktäglich von 8 Uhr bis 12 Uhr und dienstags und donnerstags ebenfalls zusätzlich von 14 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar. Die verlängerten Öffnungszeiten sollen Arbeitnehmern, die nun vermehrt aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren, eine größere Flexibilität gewähren, sagt Volk. Indem vieles per E-Mail, am Telefon oder in einem individuell vereinbarten Termin geklärt werden könne, fielen zudem auch Wartezeiten weg.

Wer Müll- und Wertstoffsäcken abholen möchte, kann zu den Öffnungszeiten auch an der Behindertentüre am Rathaus klingeln. Kurze Wartezeiten bittet die Stadtverwaltung in diesem Fall in Kauf zu nehmen.

