Der SPD-Ortsverein Großniedesheim hat treue Mitglieder geehrt. Die Mitglieder sprachen sich für eine zweite Amtszeit von Michael Reith als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim aus.

In der von 19 Genossen besuchten Mitgliederversammlung bat Michael Reith um die Unterstützung für seine erneute Kandidatur. Am Donnerstag, 7. Oktober, will er diese durch ein Votum des SPD-Gemeindeverbands untermauern. Reith ist seit Mitte 2014 hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG), die Wahl für dieses Amt findet am 6. März 2022 statt. Als Ziele nannte er unter anderem die Ertüchtigung der Grundschulen und der Feuerwehr in der VG sowie die finanzielle Entlastung der Bürger und Ortsgemeinden. In der schriftlichen Abstimmung sprachen sich nach Angaben von Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) alle anwesenden Mitglieder für Reith aus.

Seit 50 Jahren sind Baldur Meister, Ellen Klöß und Hugo Klöß SPD-Mitglieder. Auf 40-jährige Parteizugehörigkeit blickt Hildegard Herceg zurück. Der SPD-Ortsverein Großniedesheim hat laut Walther derzeit 45 Mitglieder.