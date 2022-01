Jetzt hat Peter Christ (CDU) offiziell einen Konkurrenten. Harald Reichel will den amtierenden Bürgermeister von Böhl-Iggelheim bei der Wahl, die für den 12. Juni anberaumt ist, herausfordern. Wie die SPD am Montag mitteilt, ist der Beschluss dafür in einer für alle Parteimitglieder öffentlichen Vorstandssitzung des Ortsvereins gefallen. Gesucht habe man einen Kandidaten, der für ein bürgerfreundliches, soziales Böhl-Iggelheim steht und der die Interessen und Anliegen der Bürger ernst nimmt. „Für die aktuellen Themen wie Klima- und Demografie-Wandel, Veränderungen in der Energieversorgung, Landwirtschaft und Mobilität braucht es eine neue Kraft mit sozialer Verantwortung“, heißt es von der SPD. Reichel ist nach Meinung des Vereinsvorstands dafür der ideale Kandidat. Die anwesenden Mitglieder hätten den Vorschlag einstimmig unterstützt. Der 62-jährige ehemalige Polizist war 2014 schon einmal gegen Peter Christ ins Rennen gegangen. Für Amtsinhaber Christ votierten damals 62,3 Prozent der Wähler. Sozialdemokrat Reichel kam auf 37,7 Prozent der Stimmen.