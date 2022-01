In sechs Wochen wird in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Die RHEINPFALZ bietet am Freitagabend, 4. Februar, eine digitale Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten an. Dazu können Sie uns Ihre Fragen schicken.

„Was wollen Sie für den Klimaschutz tun? Wie wollen Sie der Verkehrsproblematik in den Ortsgemeinden begegnen? Wie wollen Sie die Verwaltung bürgerfreundlicher machen?“ Das sind Fragen, die wir den vier Kandidaten Matthias Hoffmann (Grüne), Harald Löffler (CDU), Justus Rabe (FDP) und Silke Schmitt-Makdice (SPD) bei der digitalen Podiumsdiskussion stellen wollen.

Was ist Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wichtig? Was brennt Ihnen unter den Nägeln? Was möchten Sie von den vier Kandidaten wissen? Welches Problem soll der künftige Bürgermeister der Verbandsgemeinde angehen? Schicken Sie uns Ihre Fragen bis Ende dieser Woche per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de. Wir werden den Kandidaten eine Auswahl der Fragen bei der digitalen Podiumsdiskussion am Freitag, 4. Februar, ab 18 Uhr online unter www.rheinpfalz.de/rhein-pfalz-kreis sowie ab 21 Uhr im Offenen Kanal stellen.