Am Freitagabend ist es soweit: Die vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen präsentieren sich bei einer digitalen RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion. Das Format, das aus technischen Gründen am Donnerstagabend im Bürgerhaus in Dudenhofen aufgezeichnet wurde, soll den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Eindruck von den Bewerbern um die Nachfolge von Amtsinhaber Manfred Scharfenberger (CDU) vermitteln. Zur Wahl am 6. März stehen Matthias Hoffmann (Grüne), Harald Löffler (CDU), Justus Rabe (FDP) und Silke Schmitt-Makdice (SPD). Sie stellen sich den Fragen der Redaktion und von Leserinnen und Lesern, die sich bis Mittwoch per E-Mail gemeldet haben. Die digitale Veranstaltung kann ab heute, Freitag, 4. Februar, 18 Uhr, unter www.rheinpfalz.de/rhein-pfalz-kreis beziehungsweise um 21 Uhr im Offenen Kanal angeschaut werden.