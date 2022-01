Der Lambsheimer Gunter Steuer (FDP) ist am Donnerstag als Kandidat für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim im März nominiert worden. Wie der 57-Jährige mitteilt, sei er bei einer Mitgliederversammlung der FDP einstimmig gewählt worden.

Von den 18 Mitgliedern seien acht bei der Versammlung anwesend gewesen. In der Parteisatzung ist laut Steuer keine Mindestzahl an Stimmen für die Nominierung vorgeschrieben. Der Lambsheimer tritt für die Koalition im Verbandsgemeinderat aus FDP, CDU und FWG zur Wahl an. „Es freut mich, dass wir uns geeinigt haben“, sagt Steuer zu seiner Kandidatur. Schon zuvor hatte der FDP-Mann gesagt, er wolle einiges anders machen als Amtsinhaber Michael Reith (SPD).

In den kommenden Tagen werde man weiter den Wahlkampf vorbereiten, sagt Steuer. Aus dem Kreis der Grünen scheint bisher niemand Ambitionen aufs Amt anzumelden. Wahlvorschläge können jedoch noch bis zum 17. Januar eingereicht werden.