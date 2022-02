Für die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sind bis Freitag rund 6000 Wahlbriefe beantragt worden. Das teilte der Leitende Beamte der Verbandsgemeindeverwaltung, Stefan Schall, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Er beziffert den Briefwahlanteil damit bislang auf 34,85 Prozent. Bei der Wahl am 6. März sind 17.217 Bürgerinnen und Bürger berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Schall rechnet nicht mehr damit, dass in der kommende Woche vor der Wahl noch viele Briefwahlunterlagen angefordert werden. Er kann sich vorstellen, dass viele Wähler auch bewusst ins Wahllokal gehen und dort ihre Stimme abgeben wollen. „Möglicherweise werden das die Wählerinnen und Wähler auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig machen“, sagt Schall. In den sieben Wahllokalen in der Verbandsgemeinde gelten die Corona-Hygiene- und Abstandsregeln.