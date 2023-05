Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Besprechungsrunde des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim am Sonntag am Kleinniedesheimer Schloss waren zu seinem Bedauern außer Vertretern der Kommunalpolitik nur zwei Bürger gekommen. Die Runde diskutierte mit Michael Reith (SPD) Fragen zu aktuellen Entwicklungen in der Ortsgemeinde.

Zum einen wurde eine besseren Anbindung an Bus und Bahn gewünscht. Die VG habe einen zweiten Bürgerbus von Lambsheim übernommen, und es gebe zwei Ruftaxistrecken, die auf Bestellung