Im Bürgermeisteramt in Heiligenstein wird Römerbergs Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) seit Kurzem von zwei neuen Kräften unterstützt. Die Assistentinnen kümmern sich unter anderem um Bürger-Anfragen.

Joanna Mrozik arbeitet seit dem 1. Juni auf einer 75-Prozent-Stelle im Bürgermeisteramt in der Straße Am Rathaus 3. Seit dem 15. Juni ist dort zudem Bianca Geier mit einer halben Stelle tätig. Zu den Aufgaben der beiden Damen gehören laut Hoffmann unter anderem Sekretariatsarbeiten für Bürgermeister und Beigeordnete der Ortsgemeinde wie das Bearbeiten der Anfragen von Bürgern und Institutionen, Schriftverkehr, Koordinierung von Terminen, Rechnungsbearbeitung und Aktenablage. Außerdem übernehmen sie Repräsentationsaufgaben, pflegen Ortsapp und -internetseite und verfassen Amtsblatttexte für Römerberger Veranstaltungen. Die Organisation von Ehrungen, Gratulationen und Glückwünschen der Gemeinde liegt ebenso in den Händen der neuen Mitarbeiterinnen wie die Organisation und Betreuung von Veranstaltungen. Sie bereiten zudem Sitzungen der Gremien der Ortsgemeinde vor und nach.

Kontakt

Joanna Mrozik, Telefon 06232 656192, E-Mail joanna.mrozik@vgrd.de



Bianca Geier, Telefon 06232 656293, E-Mail bianca.geier@vgrd.de



Das Bürgermeisteramt ist von Montag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr und zusätzlich Donnerstag 15 bis 18 sicher besetzt.