Am 31. Juli 2025 ist für Paul Poje Schluss. Dann endet die Amtszeit des Christdemokraten als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maxdorf. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird am 30. März 2025 gewählt. Das hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Birkenheide einstimmig beschlossen. Falls eine Stichwahl notwendig sein sollte, so findet diese zwei Wochen später, am 13. April, statt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kreisverwaltung, können Interessenten bis 10. Februar ihre Kandidatur bei der Gemeindeverwaltung einreichen. Poje hatte sich 2017 mit 52 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Frank Sommer (SPD, 36) und Oliver Nagel-Schwab (FDP, 12) durchgesetzt.