Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Anbau an der Albrecht-Dürer-Grundschule in Beindersheim ist fast fertig, sodass er nach den Sommerferien bereits zwei Schulklassen zur Verfügung stehen kann. Das verspricht Michael Reith (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, die Träger der Schule ist. In Lambsheim sind die ersten Abluftanlagen in Klassenräumen installiert worden.

Im Beindersheimer Altbau ständen noch Elektro- und EDV-Arbeiten an, die im zuständigen Fachausschuss der VG am 9. Juni vergeben würden und ebenfalls bis Ferienende abgeschlossen