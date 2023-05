Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Patrick Fassott ist seit etwas mehr als einem Jahr Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen. In diesem Corona-Jahr musste er eine Situation managen und moderieren, die es zuvor noch nie gegeben hat. Der 49-Jährige erzählt, in welchem Spannungsfeld er sich befindet, was die Verwaltung aus der Krise mitnimmt und welche Hoffnungen er für das kommende Jahr hat.

„Von Null auf Hundert gefordert“ – mit diesen Worten beschreibt Patrick Fassott (SPD) dieses Pandemie-Jahr. Der 49-Jährige ist seit September 2019 Chef der Verbandsgemeinde-Verwaltung,