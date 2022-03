Die Römerberger CDU kritisiert die Wahlempfehlung des Ortsverbands der Grünen für die Stichwahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen am Sonntag. Die Römerberger Grünen hatten vor einigen Tagen die Wahl von SPD-Kandidatin Silke Schmitt-Makdice empfohlen. Diese bringe „die notwendige Berufserfahrung mit, die ihrem Mitbewerber fehlt“. Die CDU verweist hingegen auf die langjährige Erfahrung ihres Kandidaten Harald Löffler als Ortsbürgermeister von Harthausen, als Verbandsgemeinderatsmitglied und als Unternehmer: „Ihm die notwendige ,Berufserfahrung’ abzusprechen, finden wir, auch in Wahlkampfzeiten, unangemessen und zeugt von schlechtem Stil und mangelnder Fairness dem Mitbewerber gegenüber“, schreibt der Römerberger CDU-Vorsitzende Wilfried Röther. „Das passt zu den unsachlichen und ehrverletzenden Kommentaren, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden“, findet er.