„Bürgermeister vor Ort“, an den so betitelten Veranstaltungen für Bürger der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim will Michael Reith (SPD) festhalten. Sie werden im September und Oktober zusätzlich zum großen Bürgerempfang stattfinden.

Die Massen strömen nicht gerade, wenn der Bürgermeister in den sechs Orten seiner Verbandsgemeinde zum lockeren Austausch einlädt. Trotzdem findet Michael Reith: „Das Format kommt sehr gut an. Deshalb werde ich daran festhalten.“ Seiner Wahrnehmung nach schätzen es Einwohner der VG, „wenn der Bürgermeister vor Ort kommt und sich die Zeit nimmt, auch mal für individuelle Fragen zur Verfügung zu stehen“. Bei einer großen Veranstaltung wie dem Bürgerempfang sei nicht genug Zeit für Nach- und Anfragen.

Die Termine ab Anfang September hat Reith schon mit den Ortsbürgermeistern abgesprochen. Die größte Veranstaltung soll im kleinsten Dorf stattfinden: Denn im Heim der Kleinniedesheimer Kleintierzüchter soll der Reigen am 6. September, 18 Uhr, mit dem klassischen Bürgerempfang beginnen. Zu diesem Format, das ab 2020 dreimal ausgesetzt wurde, ist Reith im vergangenen Jahr zurückgekehrt, um die großen Vorhaben der Verbandsgemeinde zu erläutern und Ehrungen einen würdigen Rahmen zu verleihen.

Dem Empfang folgen nach derzeitiger Planung fünf Gesprächsrunden, in denen die Einwohner des jeweiligen Orts Anliegen vorbringen können: am 14. September, 16 Uhr, im Heimatmuseum in Heuchelheim, am 21. September um 10 Uhr in der Beindersheimer Grundschule und um 14 Uhr im und am Lambsheimer Bürgersaal, am 28. September, 10 Uhr, in der Grundschule Heßheim sowie am 12. Oktober um 15 Uhr bei der Feuerwehr in Großniedesheim. In Heuchelheim verknüpft der Bürgermeister sein Angebot mit der Kerwe, in Großniedesheim nutzt er die Veranstaltung „Niddsem wandert“.