Die problematische Lage auf dem Gasmarkt durch den Krieg in der Ukraine stellt auch die Kommunen vor neue Herausforderungen. Der Römerberger Ortsgemeinderat traf deshalb eine Entscheidung.

Das Einholen von Angeboten für Gas, die über mehrere Tage oder Wochen Bestand haben, ist nicht mehr möglich. Dementsprechend können auch Vergleichsangebote kaum noch eingeholt und den Ratsgremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Wirtschaftsministerium des Landes habe deshalb die Vergabe für die Kommunen erleichtert, hießt es in der Ratssitzung. So ist zur Sicherstellung der Versorgung auch das Einholen nur eines Angebots zulässig. In Römerberg hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Ortsbürgermeister Matthias Hoffmann (Grüne) deshalb die Freigabe zur Erteilung eines Auftrags für Erdgaslieferungen an die Stadtwerke Speyer erteilt.

Es geht dabei um Gas für folgende Objekte: die drei Grundschulen, die Rhein-Pfalz-Halle, das Haus am Lindenplatz und die Feuerwehr, das Zehnthaus und das Alte Bürgermeisteramt. Bei den Grundschulen bestehe beispielsweise besondere Dringlichkeit, da „eine Unterrichtung der Kinder ohne die Möglichkeit zu heizen inhuman erscheint“, schreibt die Verwaltung.

Der Gaspreis steigt laut Thorsten Kauther und Jennifer Magin von der Verbandsgemeindeverwaltung gegenüber vergangenem Jahr von 8,4 auf 15,98 Cent. Die bestellte Menge beträgt 1,168 Millionen Kilowattstunden. Sollte die geplante Gaspreisbremse in Kraft treten, würden für 80 Prozent der Menge für die Ortsgemeinde nur 12 Cent fällig.