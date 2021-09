Eine Frau aus Römerberg hat am Montagabend in der Verbandsgemeinderatssitzung die unzulängliche Parksituation in der Heiligensteiner Straße geschildert und gefragt, was das Ordnungsamt dagegen tut. Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) erklärte, dass das Ordnungsamt lediglich aus zwei Personen bestehe, die den ruhenden Verkehr kontrollierten. Diese Personen hätten zudem noch andere Aufgaben. „Ich weiß, dass das nicht zufriedenstellend ist, aber uns fehlt das Personal“, verdeutlichte Scharfenberger. Er hätte gerne noch eine weitere Stelle, allerdings werde diese von der Kommunalaufsicht beim Kreis und letztlich vom Landesrechnungshof aus Kostengründen nicht genehmigt. „Zwei Vollzugsbeamte sind für die Größe unserer Verbandsgemeinde deren Meinung nach fast schon zu viel“, erklärte der Bürgermeister.