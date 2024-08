Für das Mischgebiet am Heuchelheimer Bürgerhaus wird die Ortsgemeinde einen Bebauungsplan aufstellen. Zwar gibt es schon einen aus den 1960er-Jahren, der den gesamten Norden von Heuchelheim umfasst, doch der wurde damals nicht richtig ausgefertigt.

Für die Genehmigung von Bauvorhaben kann die Kreisverwaltung den Plan wegen des Verfahrensfehlers nicht heranziehen. Ihn nachträglich auszufertigen sei nicht sinnvoll, meint das Planungsbüro Piske, weil das Regelwerk aus heutiger Sicht inhaltliche Lücken habe. Ihn einfach aufzuheben sei auch keine gute Lösung. Am besten sei es, so Piske, für Teile des Gebiets neue Bebauungspläne zu entwerfen, und zwar dort, wo städtebaulicher Handlungsbedarf bestehe.

Das sei zum Beispiel auf 1,2 Hektar nördlich der Großniedesheimer Straße zwischen Ringstraße, Heppenheimer Straße und dem Friedhof der Fall. Dort befinden sich neben Wohnhäusern das Bürgerhaus mit Mehrzweckhalle und ein Trafoturm. Nach Angaben von Bürgermeister Frank Klingel (FWG) gab es dort schon Bauvoranfragen, die vom Kreis negativ beantwortet wurden.

Mit diesem Gebiet soll die Modernisierung der Bauleitplanung im Heuchelheimer Norden ihren Anfang nehmen. Die erlaubte Bauweise soll sich am Gebäudebestand orientieren, schlagen die Planer vor. Schottergärten sollen künftig verboten werden. Wer mehr über den Planentwurf, über den der Gemeinderat noch entscheiden muss, wissen will, kann die Sitzung des Bauausschusses am Montag, 26. August, 19 Uhr, im Bürgerhaus besuchen.