Auf seiner Sommertour macht SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Schreider am Donnerstag, 25. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr in Lambsheim Station. Gemeinsam mit den örtlichen Sozialdemokraten lädt er interessierte Bürger zum Gespräch in die „Plauder Stubb“ (Maxdorfer Straße 28e) ein. Unter dem Motto „Auf ein Eis mit Chris“ möchte sich der Ludwigshafener, der im Bundestag Frankenthal, Ludwigshafen sowie den nördlichen und mittleren Rhein-Pfalz-Kreis vertritt, laut einer Pressemeldung mit den Lambsheimern „in lockerer Atmosphäre über aktuelle politische Themen austauschen“. Bürger können ihre Sorgen, Wünsche und Anregungen mitteilen.