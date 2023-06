Die „bürgerINenergie eG“ (bINe) hat nach vier Informationsveranstaltungen in der Verbandsgemeinde Rheinauen ein positives Fazit gezogen. Nach Angaben der Bürgerenergiegenossenschaft haben sich insgesamt rund 220 Teilnehmer über das Konzept und eine Vor-Ort-Beteiligung an erneuerbaren Energieprojekten informiert. Etwa 60 Bürgerinnen und Bürger bekundeten ihr Interesse, der Genossenschaft beizutreten. Rund 20 wollen in einem der Kompetenzteams mitarbeiten.

Die bINe hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende lokal in der „Region Speyer-Vorderpfalz“ voranzutreiben, erneuerbare Energieprojekte umzusetzen und Bürger an der Energiewende zu beteiligen. Bei den Veranstaltungen in den Rheinauen habe es auch Vorschläge für Projekte gegeben, über die die Bürgerenergiegenossenschaft zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht sprechen kann, teilte Gründungsmitglied Harald Endres auf Nachfrage mit.

Für Bürger bestehe die Möglichkeit, sich von der bINe in Sachen erneuerbare Energien beraten zu lassen oder Flächen wie Äcker und Dächer für eine Photovoltaikanlage zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen sowie einen Newsletter bietet die Bürgerenergiegenossenschaft unter www.buergerinenergie.de an. Weitere Informationsveranstaltungen seien ebenfalls geplant.