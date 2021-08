Mobilität ermöglichen – das hat sich das Bürgerbus-Team auf die Fahnen geschrieben. Damit auch weiterhin Bürger jeden Alters von dem ehrenamtlichen Service profitieren können, braucht das Team dringend Unterstützung. Gesucht werden zuverlässige Fahrerinnen und Fahrer.

Wer gern anderen hilft, Spaß am Autofahren hat, sich zutraut, einen kleinen Bus zu fahren, und Kontakt mit anderen Menschen mag – der passt perfekt ins Bürgerbus-Team. „Eine langfristige Verpflichtung als Helfer ist nicht notwendig“, informiert Horst Michel vom Team, „bei uns ist jeder willkommen – ob Student oder Rentner. Wir freuen uns über jede Unterstützung.“ Wer nun neugierig geworden ist, kann sich für den ehrenamtlichen Fahrerdienst bei Horst Michel unter Telefon 0151/65065353 oder per E-Mail an hcj.michel@gmail.com melden.

Der Bürgerbus fährt dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 7 bis 12.30 Uhr. Die Fahrten können unter der Telefonnummer 06235/44555 Montag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr angemeldet werden. Kontakt zum Bürgerbus-Team können Interessierte auch über das Kontaktformular im Netz unter www.buergerbus-schifferstadt.de/kontakt aufnehmen.