Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt ist die Nutzung des Römerberger Bürgerbusses ab sofort wieder möglich. Der Seniorenrat Römerberg plant Fahrten am Dienstag und Freitag und je nach Bedarf auch an Donnerstagen. Es wird gebeten, wie im ÖPNV vorgeschrieben, während der Fahrt einen Mund-Nasenschutz zu tragen, Desinfektionsmittel für die Hände stellt der Seniorenbeirat zur Verfügung. Da das monatliche Generationenkaffee weiterhin nicht stattfinden kann, wird angeboten, mit kleineren Gruppen Ausflugsfahrten in die nähere Umgebung, eventuell mit Einkehr, zu unternehmen. Interessenten können sich bei Jürgen Sturz unter 0167 31170934 oder bei Elvira Theurer unter 06232 83499 melden.