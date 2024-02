Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Hochdorf-Assenheim sollen keine Sammelunterkünfte für Flüchtlinge entstehen: Das fordert eine Bürgerinitiative. Verhindern möchte sie das mit einem Bürgerbegehren, für das sie in den vergangenen Wochen Unterschriften gesammelt hat. Die haben ihre Sprecher in der Ratssitzung am Donnerstag dem Ortsbürgermeister übergeben.

Eigentlich hätten sie die Begründung für ihr Bürgerbegehren gerne in der Einwohnerfragezeit verlesen, erklären die beiden BI-Vertreter Katja Ehmann und