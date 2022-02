Etwa alle zehn Jahre sammelt das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz bei der Zeitverwendungserhebung (ZVE) Informationen darüber, wie viel Zeit Menschen für verschiedenste Aktivitäten im privaten und beruflichen Bereich aufwenden. Wofür die Daten nützlich sind, hat Winfried Kahl, Sachgebietsleiter Private Haushalte, Redakteurin Stefanie Brunner erklärt.

Herr Kahl, warum interessiert sich das Statistische Landesamt dafür, wie die Bürger ihre Zeit verbringen?

Die Erhebung ermöglicht nicht nur wissenschaftliche Analysen zu Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen oder Männern und Frauen. Auch die Arbeitsbelastung in der Familie oder der Umfang an unbezahlter Arbeit – zum Beispiel Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen – sind Teil der ZVE. Damit schafft die Befragung eine wichtige Datengrundlage für eine Vielzahl gesellschaftlicher Fragen und politischen Entscheidungen. Aufgrund früherer Zeitverwendungserhebungen hat man Vergleichsmöglichkeiten und sieht, wie sich Tätigkeiten und Zeitanteile innerhalb von zehn oder 20 Jahren verschoben haben und ob neue Tätigkeiten hinzugekommen oder weggefallen sind.

Welche Daten fließen in die Erhebung ein?

Die Haushalte können bei der ZVE 2022 ganz einfach per App auf ihrem Smartphone, Tablet, PC oder Laptop über den Internetbrowser mitmachen. Alternativ haben die Haushalte auch die Möglichkeit, einen Papier-Fragebogen auszufüllen. Ein Haushalt, der an der ZVE teilnimmt, füllt zunächst einen Haushaltsfragebogen aus. Hier geht es beispielsweise um die Personenanzahl im Haushalt und die Wohnsituation. Zudem füllt jedes Haushaltsmitglied ab zehn Jahren folgende Befragungsteile aus: Im Personenfragebogen geht es unter anderem um die berufliche oder schulische Situation, ehrenamtliche Tätigkeiten, Pflege von Angehörigen und das ganz persönliche Zeitempfinden. Im Tagebuch geben die Haushalte für drei vorgegebene Tage, davon ein Samstag oder Sonntag, einer Kalenderwoche ihre Aktivitäten im Tagesverlauf an. Am Ende der Erhebung werden die sogenannten Hilfsmerkmale wie Name und Anschrift und die Erhebungsmerkmale, also die Antworten zu den gestellten Fragen, unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen voneinander getrennt. Für die statistische Aufbereitung der Befragungsdaten werden den jeweiligen Haushalten sogenannte Ordnungsnummern zugewiesen und gespeichert. Somit bleibt von den Angaben der Haushalte letztlich nur ein aus Ziffern bestehender anonymisierter Datensatz.

Wer kann mitmachen?

Jeder private Haushalt kann mitmachen, allerdings haben wir in einigen Kategorien bereits genügend Bewerbungen. Wo wir noch Bedarf haben, ist bei Selbstständigen, Alleinerziehenden und Nichterwerbstätigen. Aus allen Anmeldungen zieht das Statistische Landesamt eine Stichprobe, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Die Auswahl der teilnehmenden Haushalte erfolgt quartalsweise. Interessierte Haushalte können sich noch bis zum dritten Quartal 2022 jederzeit anmelden.

Kontakt

Anmeldung für die ZVE 2022 online unter www.zve2022.de, unter Telefon 02603 71-2222 oder per E-Mail an haushaltserhebungen@statistik.rlp.de.