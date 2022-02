Barbara Schleicher-Rothmund ist die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Beauftragte für die Landespolizei. Am Dienstag, 15. März, ist sie mit ihrem Team im Kreishaus in Ludwigshafen und für Fragen der Bürger des Rhein-Pfalz-Kreises offen. Anmeldungen für den Sprechtag werden bis zum 3. März entgegengenommen.

Als Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz stehe sie mit ihrem Team bereit, um die Menschen im Kreis im Umgang mit der Verwaltung zu beraten und zu unterstützen. „Mein Ziel ist es, eine einvernehmliche Lösung zu finden, wenn Sie Probleme mit einer Behörde haben“, schreibt Barbara Schleicher-Rothmund in einer Pressemitteilung. Als Beauftragte für die Landespolizei sei sie außerdem Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürgern, die Probleme mit der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz haben. Umgekehrt könnten sich Polizeibeamte mit Eingaben im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt und ohne Einhaltung des Dienstwegs an sie wenden. Anmeldungen für den Sprechtag nimmt das Büro der Bürgerbeauftragten, Telefon 06131 2899999 entgegen. Auch schriftlich oder telefonisch könnten Bürger an Barbara Schleicher-Rothmund herantreten. Der Kontakt lautet: Kaiserstraße 32, 55116 Mainz, Telefon 06131 289990, E-Mail poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de.