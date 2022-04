Das während der Corona-Pandemie lange Zeit geschlossene Bürgerbüro im Rathaus Römerberg hat seit Montag wieder geöffnet. Darüber hat die Verwaltung informiert. Es gilt die gleiche Regelung wie auch im Bürgerbüro im Rathaus in Dudenhofen: vormittags ohne vorherige Terminvergabe, nachmittags nur mit Terminvereinbarung. Ein Termin kann entweder online auf der Seite www.vgrd.de, per E-Mail an buergerbuero@vgrd.de oder telefonisch unter 06232 656-0 gebucht werden. Für alle Besucher der Verwaltung gilt weiterhin die Maskenpflicht. Das geschehe „im Rahmen der Ausübung unseres Hausrechtes“, wie die Verwaltung schreibt. Das Römerberger Bürgerbüro ist montags bis freitags jeweils von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet, zusätzlich dienstags 13 bis 16 und donnerstags 13 bis 18 Uhr. Im Dudenhofener Bürgerbüro gelten die gleichen Öffnungszeiten, außer dass statt dienstagnachmittags am Montagnachmittag geöffnet ist.