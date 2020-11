Das Bürgerbüro in Heiligenstein ist bis auf Weiteres geschlossen. Wie Bürgermeister Manfred Scharfenberger (CDU) informierte, stünde derzeit nur 50 Prozent des Personals zur Verfügung, sodass Termine ausschließlich für das Bürgerbüro in Dudenhofen vergeben werden können. Wertstoffsäcke und rote Restmüllsäcke könnten aber weiterhin in Römerberg abgeholt werden. Dafür soll am Hintereingang des Rathauses geklingelt werden.