Im Otterstadter Rathaus können noch keine Bürgerbüro-Dienstleistungen angeboten werden. Dazu zählt zum Beispiel das Einwohnermeldewesen wie die Beantragung von Ausweisen. Ein vollwertiges Bürgerbüro, wie es es bereits in allen drei anderen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rheinauen gibt, war eigentlich ab 1. Dezember im Otterstadter Rathaus angedacht. Da die dafür vorgesehene Mitarbeiterin nun allerdings ins Bürgerbüro nach Altrip abgezogen wurde, müssen sich die Otterstadter noch etwas gedulden. Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) erklärte auf Nachfrage, dass im Altriper Bürgerbüro eine Mitarbeiterin gekündigt habe und die Stelle bereits ausgeschrieben sei. Um das bereits bestehende Bürgerbüro in der größten Gemeinde aufrechtzuhalten, helfe die für Otterstadt angedachte Mitarbeiterin nun dort aus. Fassott möchte so schnell wie möglich jemanden für das Bürgerbüro einstellen und den Service dann nächstes Jahr auch im Otterstadter Rathaus anbieten.