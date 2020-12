Viele Päckchen für Kinder, die zu Weihnachten vermutlich wenig Geschenke bekommen, haben Bobenheim-Roxheimer in einer privaten Initiative besorgt und verpackt. Am Mittwoch wurden sie an bedürftige Familien, die das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen, verteilt.

„Meine sechsjährige Tochter hatte die Idee“, berichtet Melanie Heck aus Bobenheim-Roxheim. „Zuerst habe ich auf Facebook gefragt, ob jemand Familien kennt, die etwas gebrauchen können. Dann war die Idee, die Aktion hier im Ort zu machen. Das hat dann über die Seite ,Wir in Bobenheim-Roxheim’ und über WhatsApp Kreise gezogen.“ Am Ende halfen die Ehrenamtlichen von der Tafel-Ausgabestelle und die Kindertagesstätte Edith Stein dabei, geeignete Empfänger der Spendenaktion auszuwählen.

Die Geber konnten laut Heck wählen, ob sie beispielsweise einen fünfjährigen Jungen in Familie 1 oder ein zwölfjähriges Mädchen in Familie 2 beschenken wollen. Namen seien nicht genannt worden, aber Alter und Geschlecht zu kennen, sei natürlich wichtig gewesen. Manche Spender hätten auch für die komplette Familie Geschenke gekauft. „Und zusätzlich hatten wir noch gebrauchte Bücher und Stofftiere zu verteilen“, erzählt die Bobenheim-Roxheimerin, die mit Tochter Polly-Minou am Mittwoch im Kurpfalztreff bei der Übergabe dabei war. Sie freut sich über die Resonanz auf den Aufruf und darüber, wie schnell und unkompliziert sich alles gefügt habe.