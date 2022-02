Klimawandel vor der Haustür: Wie sich aufgrund von Treibhausgasen das Leben auf der Erde verändert, geht jeden etwas an. Deshalb bietet die Kreisvolkshochschule eine außergewöhnliche Fortbildung für Laien an.

Um es gleich vorweg zu sagen: Die sechsteilige Seminarreihe „Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“, die ab dem 31. März läuft, ist keine Erfindung des Rhein-Pfalz-Kreises, sondern der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) und des Helmholtz Verbunds für regionale Klimaänderung. Sie findet jedes Jahr im Frühjahr statt, und Volkshochschulen können sich dafür bewerben.

Juliane Kerzel-Kohn, Leiterin der Volkshochschule (VHS) des Rhein-Pfalz-Kreises, und Klimaschutzmanagerin Natalie Hauke sind stolz, dass sie den Lehrgang anbieten dürfen, und hoffen auf das Interesse der Bürger, die nicht unbedingt Kreisbürger sein müssen. Möglicherweise ist es aber auch so, dass die 25 Seminarplätze gar nicht reichen, um die Nachfrage zu decken. Denn das Programm unter der Leitung von Diplom-Geograf Christian Kotremba klingt spannend und ambitioniert.

Am 31. März beschäftigen sich die Teilnehmer zunächst einmal mit den wissenschaftlichen Grundlagen und erfahren, inwiefern der Klimawandel die Kommunen herausfordert. Damit wird bereits das Ziel des Kurses deutlich: Es gehe um das Bewusstsein und die Impulse dafür, was man selbst tun kann, um der eigenen Stadt oder Gemeinde beim Klimaschutz zu helfen, erklärt Hauke. „Und umgekehrt ist es für den Kreis und die Kommunen gut, wenn sie von Bürgern auf Dinge aufmerksam gemacht werden.“ Miteinander ins Gespräch zu kommen, das sei bei dem Seminar ganz wichtig, betont Kerzel-Kohn, deshalb fänden nur zwei der sechs Einheiten online statt. Ansonsten komme die Gruppe donnerstagabends von 18 bis 21 Uhr in der Realschule plus in Limburgerhof zusammen.

Am 7. April wird das Thema des ersten Abends vertieft. Die Teilnehmer eignen sich Fachwissen an und starten mit der Klimafit-Challenge: Jeder sucht sich eine von 15 Klimaschutzmaßnahmen aus und findet mit einem speziellen Programm auf der Internetseite www.klimafit-challenge.de heraus, wie viel CO 2 eingespart wird, wenn man beispielsweise eine bestimmte Zeit kein Fleisch konsumiert, das Auto stehen lässt oder konsequent alle nicht benötigten Lampen ausschaltet.

Weiter geht’s am 28. April mit der seltenen Gelegenheit, sich mit Wissenschaftlern aus der Klimaforschung auzutauschen. Was kann ich in meiner Region tun, um die Erderwärmung zu verlangsamen und ihre Folgen zu mildern? Darum geht es am vierten Kursabend (12. April), wenn unter anderem lokale Initiativen vorgestellt werden. Expertentipps zu den Themen Energie, Mobilität und Ernährung gibt es am 19. Mai, bevor die Reihe am 9. Juni mit dem Aspekt der Klimaanpassung, den Ergebnissen der Klimafit-Challenge und der Verleihung von Zertifikaten endet.

VHS-Leiterin Kerzel-Kohn und Kreis-Klimaschutzmanagerin Hauke rechnen mit Teilnehmern, die sich bereits für das Thema interessieren, etwas Vorwissen mitbringen und Multiplikatoren sein können. „Wir hoffen auf den Schneeballeffekt“, sagt Hauke. Willkommen sei jeder, der sich in einer Kommune beim Klimaschutz engagieren möchte, auch Schüler und Studierende. Die beiden Frauen wissen, das zu solchen Veranstaltungen ab und zu auch Skeptiker auftauchen, die infrage stellen, dass der Mensch der Urheber des Klimawandels ist. Das werde dann als Herausforderung angesehen. Mit etwas mehr Fachwissen und Austausch lasse sich nämlich so mancher dann doch überzeugen.

Anmeldung

Für den Klimafit-Kurs mit der Nummer G104401K01 kann man sich auf der Internetseite www.vhs-rpk.de anmelden oder über den Direktlink https://t1p.de/Klimafit-rpk. Die Gebühr beträgt 20 Euro. Weitere Informationen zum Projekt Klimafit gibt’s auf der Seite www.wwf.de.

Die Serie

Der Klimawandel, das sind nicht nur schmelzende Polkappen oder Buschbrände in Australien. Die Folgen der Erderwärmung zeigen sich auch bei uns in der Pfalz, quasi vor der Haustür. Beispielsweise durch Trockenheit in Wald und Garten oder im Tierreich. In unserer Serie beleuchten wir diese Phänomene und stellen Menschen und Initiativen vor, die für den Klimaschutz kämpfen oder wissen, wie wir uns anpassen können.