Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bricht am frühen Dienstagmorgen mit vier Fahrzeugen auf, um an der ukrainisch-polnischen Grenze Kriegsflüchtlinge abzuholen und sie in den Rhein-Pfalz-Kreis zu bringen.

Damit reagiert der DRK-Ortsverband Lambsheim unter der Regie von Serge Endrizzi auf die Angebote von Bürgern, Menschen aus der Ukraine ein Quartier zu geben. Seit Freitag und nachdem die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim einen Aufruf gestartet hatte, hätten sich etliche Einwohner der VG gemeldet und Wohnraum angeboten, berichtet Bürgermeister Michael Reith (SPD).

Neben je zwei Fahrern, die sich abwechseln, finden insgesamt 28 Personen in den vier Kleinbussen Platz. Sie werden vermutlich am späten Mittwochabend ankommen, in der Beindersheimer Turnhalle in Empfang genommen und auf Privatquartiere verteilt. Es seien sowohl richtige Wohneinheiten angeboten worden als auch einzelne Zimmer in bewohnten Häusern, berichtet Reith. Er hofft, dass sich die Quartiergeber um ihre Gäste, die vermutlich kein Deutsch sprechen und kaum Sachen mitnehmen konnten, kümmern. Zum Spenden von Kleidung oder Gegenständen will der Bürgermeister vorerst nicht aufrufen. „Wir müssen zuerst einen Überblick über den Bedarf haben“, so Reith.

Landrat appelliert an Kreisbürger

Landrat Clemens Körner (CDU), der die Ankunft vieler weiterer Menschen aus dem Kriegsgebiet erwartet, hat alle Bürgermeister im Landkreis dazu aufgerufen, ihre Bürger um Unterkünfte zu bitten und diese dann der Kreisverwaltung zu melden. In den Kommunen sollen Hilfsorganisationen eingebunden und Betreuungsangebote etabliert werden. Für Dienstagmittag hat das Land nach Kreisangaben eine Videokonferenz anberaumt, in der über das weitere Vorgehen gesprochen werden soll. Das DRK Lambsheim hat angeboten, für den Kreis weitere Fahrten nach Polen zu unternehmen.

Zur Mahnwache am Montagabend am Beindersheimer Sportplatz versammelten sich rund 100 Menschen, um ihre Solidarität mit den Einwohnern des von Russland überfallenen Landes zu bekunden und die bewegende Rede von Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) zu hören. Auch Ukrainer waren gekommen. Eine ältere Frau war zehn Tage vor Kriegsausbruch aus Kiew aufgebrochen, um ihre hier lebende Tochter zu besuchen. Sie weiß nicht, ob und wann sie wieder in ihre Heimat zurückkehren kann.