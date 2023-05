Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Pionierin hat sich verabschiedet: Brunhilde Lotsch initiierte 1979 die Gründung einer Gemeindebücherei in Beindersheim und betreute diese mehr als 42 Jahre. Am Samstag gab sie die ehrenamtliche Aufgabe an ihre Nachfolgerin Daniela Fruth ab.

Es war 1972 als die heute 77-jährige Lotsch mit ihrem Ehemann aus Baden-Württemberg nach Beindersheim zog. Sie habe von Kind auf eine „große Sympathie für Bücher“ gehabt,