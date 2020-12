Die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) Böhl bietet zusätzlich zum Bestell- und Abholservice einen Lieferdienst an. Die KÖB Iggelheim wiederum bleibt bis voraussichtlich Ende Januar geschlossen. Bis zum 10. Januar wird die Stadtbücherei Schifferstadt schließen – auch hier gibt es einen Abhol-Service.

Die Schließung von Bibliotheken ist in der 14. Corona-Bekämpfungsverordnung festgehalten. Ab sofort bleibt daher die Schifferstadter Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, für den Publikumsverkehr geschlossen. Bis einschließlich Mittwoch, 23. Dezember, und dann wieder ab Montag, 4. Januar, bietet das Bücherei-Team laut Stadtverwaltung einen Abholservice an: Vorab per E-Mail oder Telefon bestellte Medien können Montag bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, und Freitag, 9 bis 14 Uhr, über das Fenster neben der Eingangstür abgeholt werden. Auch Überraschungstüten, zum Beispiel nach Genre oder Bilderbücher für Kinder, stellen die Mitarbeiterinnen zusammen. Kontakt: E-Mail stadtbuecherei@schifferstadt.de, Telefon 06235/925830.

Überraschungstüten aus Böhl

Wer nicht zur Böhler Katholischen Öffentlichen Bücherei kommen kann oder möchte, kann sich ebenfalls Bücher bestellen: über die Website www.bibkat.de/Boehl oder per Mail an koeb.boehl@bistum-speyer.de. Das Büchereiteam wird dann telefonisch einen Liefertermin absprechen, heißt es in der Mitteilung der KÖB. Das bisherige Angebot an die Leser, sich Wunschbücher im Online-Katalog oder per E-Mail zu reservieren und zu den Öffnungszeiten abzuholen, bleibe weiterhin bestehen. Auch Überraschungstüten können bestellt werden, die das Büchereiteam je nach gewünschtem Genre aussucht. Neue Leser können sich auch über die Mailadresse anmelden, ebenso für die E-Book-Ausleihe. Beim Abholen gelten die üblichen Regeln, wie Mundschutz und Abstand halten. Die Öffnungszeiten in Böhl sind Mittwoch von 15.30 bis 16.30 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Dagegen bleibt die KÖB Iggelheim bis voraussichtlich Ende Januar 2021 geschlossen. Mit dem wichtigen Hinweis: „Selbstverständlich werden für diese Zeit keine Mahnungen ausgestellt.“