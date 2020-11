Vielleicht hat man gerade jetzt Zeit, ein Buch oder eine Zeitschrift zu lesen, ein Hörbuch zu genießen oder eine DVD anzuschauen. All diese Medien bietet die Katholische Öffentliche Bücherei Iggelheim auch während des Teil-Lockdowns zum Ausleihen an. Ebenso können Weihnachtsgeschenke geordert werden.

Von Liebesromanen bis zu spannenden Thrillern – die Katholische öffentliche Bücherei (KÖB) Iggelheim hat viele Genre und Medien im Angebot, und diese können auch im Teil-Lockdown weiterhin während der verkürzten Öffnungszeiten ausgeliehen werden. Dafür sollten Benutzer aber über den Online-Katalog der Bücherei www.bibkat.de/iggelheim bestellen, teilt das Büchereiteam mit. Eine Anmeldung erfolgt mit der Lesernummer und dem Passwort, wie es auf der Seite beschrieben wird.

Die Buchbestellungen werden auch schriftlich entgegengenommen, diese können in den Briefkasten am Pfarrzentrum in Iggelheim, Rottstraße 33, eingeworfen werden. Dabei bitte Name und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen angeben. Spiele können im Moment jedoch nicht ausgeliehen werden. Die bestellten Medien können zu den Öffnungszeiten abgeholt und wieder zurückgegeben werden, dabei muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und auf den Mindestabstand geachtet werden. Auf Wunsch richtet das Team auch eine Überraschungstüte voller Leihbücher. Dazu sollte vorab per E-Mail an koeb.iggelheim@bistum-speyer.de kurz mitgeteilt werden, welches Genre gern gelesen wird – ob Liebesroman, historischer Roman, Thriller, Krimi, Sachbuch, Biografie, Bilder- oder Kinderbuch (mit Altersangabe).

Auch sollte schon jetzt ans Schenken gedacht werden, denn Weihnachten steht (fast) schon wieder vor der Tür. Ob Buch, DVD, Hörbuch oder die beliebten Adventskalender zum Lesen von den „3 ???“ oder den „3 !!!“ – alles kann über die KÖB geordert werden, auch wenn in diesem Jahr keine Verkaufsausstellung stattfindet. Bestellt werden kann schriftlich, per E-Mail oder persönlich zu den Öffnungszeiten. Mit jedem Kauf wird die Bücherei Iggelheim unterstützt.

Öffnungszeiten

Mittwoch von 17 bis 18 Uhr, Sonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr sowie jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr.