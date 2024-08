Am letzten Wochenende im August feiert Böhl traditionell seine Kerwe. Und so werden von Samstag, 24., bis Dienstag, 27. August, der Dorfplatz und die Kirchenstraße wieder zur Festmeile. Mit Live-Musik, Kerwe-Umzug und Traktorziehen wird den Besuchern einiges geboten.

Die Kerweborsche Beehl, die im vergangenen Jahr ihre Premiere feierten, haben sich zum Auftakt der Kerwe etwas Neues überlegt. Bevor am Freitag, 23. August, um Mitternacht die Kerwe ausgegraben wird, feiern sie ein „Kerwe-wake-Up“ mit kleinem Ausschank am Kerwebaum. Offiziell eröffnet wird das Dorffest dann am Samstag mit dem Umzug, der sich ab 15 Uhr durch die Böhler Straßen schlängelt.

Mit Autoscooter, Karussell, Schießstand und Kettenflieger bildet der Platz zwischen den beiden Kirchen das Zentrum der Kerwe. Dort, sowie entlang der Kirchenstraße gibt es jedoch auch eine große Auswahl an Speisen und Getränken – von der Bratwurst bis zum Cocktail. Wie gewohnt, beteiligen sich zahlreiche Böhl-Iggelheimer Vereine mit Ständen am Kerwegeschehen.

Gottesdienst und Jazz-Frühschoppen

Und auch für Live-Musik ist gesorgt: Auf der Bühne vom Hof 26 spielt zum Auftakt am Samstag um 19.30 Uhr die Band Cheers. Bereits ab 19 Uhr legt DJ Schlindes am Blubbereck auf. Und beim Jugendförderverein der SG Böhl-Iggelheim ist ab 19.30 Uhr DJ Sonic Mike aktiv. Dem folgt um 22 Uhr DJ Pleite.

Am Kerwesonntag können Gläubige um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst im Hof des katholischen Pfarrheims besuchen. Um 11 Uhr beginnt der musikalische Jazz-Frühschoppen mit der Hot-Jazz-Revival-Band. Am Blubbereck steht ab 18 Uhr „Flashback – 70er bis heute“ auf dem Programm. Und die Schmitt Band sorgt ab 19.30 Uhr am Hof 26 für Stimmung. Familien sollten zudem ab 14 Uhr beim katholischen Pfarrheim vorbeischauen, wo einige Aktionen für die Kleinen angeboten werden.

Auch am Montag, 26. August, gibt es einen musikalischen Frühschoppen, diesmal mit Ede Eber-Huber am Hof 26. Bevor es am Abend mit verschiedenen Konzerten weitergeht, steht noch einer der Höhepunkte der Kerwe an: das traditionelle Traktorziehen, bei dem Kinder-, Jugend-, Damen- und Herren-Teams jeweils gegeneinander antreten und versuchen, den Schlepper am schnellsten über die Ziellinie zu befördern.

Livemusik und Kerwe-Kehraus

Livemusik gibt es am Abend an drei Standorten: Der Musikverein Musketiere Böhl spielt ab 18.30 Uhr im Hof des katholischen Pfarrheims. Xxtra acoustic sind ab 19 Uhr am Blubbereck zu Gast. Und am Hof 26 beginnt um 19.30 Uhr das Lorena Huber Acoustic Trio. Um 21.30 Uhr übernimmt dort Time to Realign.

Am Dienstag, dem letzten Kerwetag, können Besucher am Hof 26 ab 11 Uhr noch einmal einen Pfälzer Frühschoppen genießen. Um 19.30 Uhr spielt ebenfalls dort die Band Neonlicht. Anschließend wird die Kerwe zu Grabe getragen, und mit dem Kerwe-Kehraus findet das mehrtägige Spektakel seinen gemütlichen Abschluss.