Die Ortsgemeinde Otterstadt plant im nächsten Jahr mit ihrem Gemeindewald rund 17.000 Euro einzunehmen. Das geht aus dem Forstwirtschaftsplan hervor. Den Ausgaben in Höhe von rund 131.000 Euro stehen Einnahmen von zirka 148.000 Euro gegenüber. Den größten Anteil machen dabei die Mieten und Pachten für Zeltplätze und Ähnliches sowie der Erlös aus dem Holzverkauf aus. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) sagte, dass aufgrund des Eschentriebsterbens zahlreiche Bäume rechtzeitig gefällt werden müssten, damit deren Holz noch verkauft werden könne. In dem Zusammenhang zitierte der Ortsbürgermeister aus einem Brief der Oberen Naturschutzbehörde, der ihn Ende vergangener Woche erreicht habe. Darin heiße es, dass die Auwälder im Rhein-Pfalz-Kreis als Naturwald-Reservate ausgewiesen werden sollen, was bedeute, dass sie nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen. Gemeinden, die Waldbesitzer seien, sollen aus einem Fonds eine finanzielle Entschädigung bekommen. Hintergrund sei, dass sich der Auwald durch das Eschentriebsterben sehr verändere und das Wiederaufforsten umstritten sei. Was das für die Ortsgemeinde bedeutet, soll im Frühjahr in einer Ausschusssitzung geklärt werden.