Die Seitenscheibe eines in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellten VW Touareg haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch eingeschlagen, und aus dem Inneren wurden die Steuereinheit und eine Sonnenbrille entwendet. Der Gesamtschaden steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.