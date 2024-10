In der Nacht auf Sonntag haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Albert-Einstein-Allee in Limburgerhof geparkten Autos eingeschlagen. Aus diesem stahlen sie den Geldbeutel des 67-jährigen Wagenbesitzers mit diversen Papieren und einem kleinen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 entgegen.