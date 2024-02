Nach einem Unfall am Montagabend in Schifferstadt musste eine Autofahrerin ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war die 42-jährige Frau gegen 17.10 Uhr mit ihrem Auto im Ort unterwegs, als sie an der Kreuzung Salierstraße/Lillengasse die Vorfahrt eines auf der Salierstraße fahrenden 25-Jährigen missachtete.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 42-Jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der 42-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Polizisten schätzen den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro.